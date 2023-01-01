Alternatifler - Zomentum
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Müşterilerinizi Geniş Ölçekte Tutun ve Büyütün. Gainsight CS, müşterilerinizi en iyi büyüme motorunuz haline getirir. Müşterilerinize ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin, trendleri ve riskleri anlayın ve sonuç sağlayan kanıtlanmış eylemlerle ölçeklendirme konusunda ekibinizi güçlendirin.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
People.ai
people.ai
People.ai, manuel veri girişini otomatikleştirir, satış üretkenliğini artırır ve tüm yönetim araçlarınızda eyleme dönüştürülebilir zeka sağlar.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
Vitally
vitally.io
Vitally, ileri görüşlü Müşteri Başarısı ekiplerinin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına ve geniş ölçekte proaktif, birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanır.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
DocSales
docsales.com
Anlaşmaları kapatıyorsun. Onları otomatik pilota aldık. DocSales, tercih ettiğiniz CRM'niz aracılığıyla sıfır tıklamayla ve sıfır çabayla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Recapped
recapped.io
Anlaşmaları kapatın ve müşterileri %25 daha hızlı dahil edin. Anlaşmaları daha hızlı tamamlamanıza, bir anlaşmada gerçekte neler olduğunu bilmenize ve şampiyonlarınızı etkinleştirmenize yardımcı olacak Karşılıklı Eylem Planlarını anında oluşturun.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Proposable
proposable.com
Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI, iletişim merkezlerinin yapay zeka odaklı içgörüler yoluyla geliri ve müşteriyi elde tutmayı artırmasına yardımcı olur. Enthu.AI, %100 müşteri konuşmalarının izlenmesine olanak tanır, önemli olan etkileşimleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve kaliteli ekiplerin kişiselleştirilmiş ve noktay...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink, küçük ve kurumsal teklif ekiplerinin teklif sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için altı temel iş uygulamasını tek bir yazılımda birleştiren dinamik, bulut tabanlı bir teklif yönetim aracıdır. Zbizlink her şey dahil hizmettir. Bir teklif yönetim aracından çok daha fazlası olan bu...
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Propoze
propoze.app
Propoze, kullanıcıların hızlı bir şekilde satış teklifleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir teklif yönetimi yazılımıdır. Sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özellikli teklif oluşturucusu, kullanıcıların yalnızca b...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasse...
Proposeful
proposeful.com
Proposose, teklifleri ve sözleşmeleri göndermek, müşterilerin bunları ne zaman açtığını takip etmek ve elektronik imzayla satışları daha hızlı kapatmak için mükemmel bir çözümdür.
Pitch Power
pitchpower.ai
Pitch Power'ın ince ayarlı yapay zeka yazılımını kullanarak bağımsız kuruluşunuz, ajansınız veya kuruluşunuz için iş hizmetleri teklifleri oluşturun ve potansiyel müşterileri keşfedin. Zamandan tasarruf. Sesi arttır. Daha fazlasını dönüştürün. Zamanınızı geri kazanın.
Estii
estii.com
Çözüm sağlayıcılar için tahmin yazılımı. Estii, hizmet işletmelerinin tahmin yapmasına, fiyatlandırmasına ve daha karlı işler kazanmasına yardımcı olur. Satış, çözüm ve teslimat ekipleri, tahminler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, kapsamı ve programı yineleyebilir ve yüksek kalite...
Bidhive
bidhive.com
Şirketinizin teklif yönetimi etkinliğini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştiri...
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru hale getirin, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri silolarını ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış ...
Tango
tangoagreements.com
Yaratıcı ajanslar için müşteri etkileşimi yazılımı. Teklif onayını kolaylaştırın, faturalandırmayı ve ödemeyi otomatikleştirin ve eklenti hizmetlerinin satın alınmasını basitleştirin.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak bulma platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerind...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee, Satış ve Pazarlama Ekiplerinizi güvenilir ve eyleme geçirilebilir verilerle güçlendirerek işletmenize güç verir. Tilkee, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırır ve kuruluşların potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için veriler üretir. Yenilikçi izleme araçların...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Taze Teklifler, satış ekibinin potansiyel müşterileri etkilemek için etkileşimli teklifler ve e-İmza ile çarpıcı teklifler oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi teklif yönetim aracıdır. Daha fazla anlaşma yapmak için teklif analizlerini kullanın.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
RFP360
rfp360.com
RFP360, kaynak bulma ve satın alma ekiplerine RFx yayınlama süreçlerini merkezileştirme, içgörü toplama, teklifleri değerlendirme ve iş arkadaşları ve satıcılarla tek bir dijital çalışma alanında çalışma olanağı sağlar. Müşteriler, daha akıllı satın alma seçimleri yapmanın yanı sıra RFP'ler, RFI'ler...