Alternatifler - Zoios

Zoho People

zoho.com

Daha mutlu bir iş gücü oluşturmak için tasarlandı. Siz çalışanlarınızla ilgilenirken, biz de İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alma, işe alım ve katılım yönetiminden zaman takibi ve değerlendirmelere kadar her şeyi kapsıyoruz.