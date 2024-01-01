Alternatifler - Zoined

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...

Repsly

Repsly

repsly.com

Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Purple

Purple

purple.com

Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...

i2o Retail

i2o Retail

i2oretail.com

i2o delivers actionable retail insights in ONE software platform that brands can use to drive their Ecommerce business

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

ThirdChannel provides the only in-store and online retail technology solution driven by passionate brand experts. Equipping skilled, passionate brand reps with powerful cloud-based technology allows them to make intelligent sales optimizations in both e-commerce and in-store environments. ThirdChann...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report is a feature-rich shopping centre management and retail analytics software solution that’s revolutionising the way you manage your assets. Our innovative features are designed to address the unique challenges of the retail industry, ensuring profitable growth in today’s competitive env...

retailMetrix

retailMetrix

retailmetrix.io

RetailMetrix is a full data analytics platform for retailers with the mission of enabling retailers to get value from their data. We process and store sales, labor and customer data using state of the art data warehouse technologies. Our dashboards and reports allow retailers to easily find the data...

Skupos

Skupos

skupos.com

Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.

Alloy.ai

Alloy.ai

alloy.ai

Alloy.ai is a demand and inventory control tower purpose-built to help consumer goods brands sell more products, save time and solve complex supply chain challenges. Alloy.ai is built on a data platform powered by 850+ pre-built connectors that integrate daily SKU-store level POS and inventory data ...

SPS Commerce

SPS Commerce

spscommerce.com

SPS Commerce Analytics empowers you with a single source of sell-through data so you can make faster, better decisions for your business. Forecast, plan and execute with precision to increase sales, optimize inventory and develop strategic relationships with buyers. With SPS Analytics, you gain acce...

Numerator

Numerator

numerator.com

Numerator Insights provides manufacturers and retailers visibility into omnichannel consumer behaviors including brand and channel switching, household penetration, and shopper profiles within a user-friendly platform. Numerator Insights offers over 35 flexible reports to provide faster, deeper answ...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

For fashion and apparel brands who want to grow faster, Style Arcade is a retail analytics platform that turns merchandising into a competitive advantage.​Instead of relying on inaccessible systems; manual processes; and unreliable projections – Style Arcade unlocks merchandise data and proactively ...

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Crisp connects and analyzes retail data across the supply chain, empowering CPG brands with real-time, actionable insights to keep shelves stocked, reduce waste and skyrocket profitability. Crisp's open-data platform connects suppliers to data from 40+ retailers and distributors, delivering sales an...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.

Daasity

Daasity

daasity.com

Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...

Clientbook

Clientbook

clientbook.com

Clientbook Retail, yüksek biletli perakende satış temsilcilerinin kolay müşteri bulmasını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Perakendeciler Clientbook'u kullanarak müşteri deneyimi üzerinde görünürlük ve kontrol elde eder, bu da daha fazla mağaza ziyareti, daha iyi satış dönüşüm oranları ve daha y...

Endear

Endear

endearhq.com

Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...

Mobivity

Mobivity

mobivity.com

Mobivity, restoranların ve diğer fiziksel perakende markalarının dijital dünyada müşteri bağlantılarını yönetmelerine, ziyaret sıklıklarını ve harcama miktarlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Özünde, restoranlar ve perakendecilere yönelik, müşterilerine doğrudan mobil mesajlaşma yoluyla ulaşmalar...

Stackline

Stackline

stackline.com

Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...

Pear Commerce

Pear Commerce

pearcommerce.com

Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını güçlendiren eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pe...

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası