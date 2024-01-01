Alternatifler - Zoho TeamInbox
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
Missive
missiveapp.com
Üretken ekipler için e-posta, grup sohbeti ve görevler. Tüm iç ve dış iletişiminiz için tek bir uygulama. İş yönetimi en iyi şekilde. Ücretsiz dene!
Crisp
crisp.chat
Startup'lara ve KOBİ'lere yönelik Müşteri Mesajlaşma Platformumuzu keşfedin. Tek yazılımda satış, pazarlama ve destek için tek durak: Crisp. 14 Gün ücretsiz deneme. Kredi kartına gerek yok. Şimdi dene ! Müşteri başarısına giden yolu kendi başınıza oluşturmanıza olanak sağlamak için Bilgi tabanı, Eki...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Groove
groovehq.com
8.000'den fazla müşterinin neden müşteri memnuniyetini artırmak ve anlamlı müşteri ilişkileri kurmak için Groove'u kullandığını öğrenin
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Gmelius
gmelius.io
Gmail kullanan ekipler için ortak çalışma platformu. Gmelius, ekiplerinize e-posta üzerinde ortak çalışma, projelerini ve işlem hatlarını yönetme, müşterilerinize hizmet verme ve Gmail'den ve şirketinizde günlük olarak kullanılan diğer uygulamalardan ayrılmadan iş akışlarını otomatikleştirme konusu...
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
Keeping
keeping.com
Keeping, dünyanın Gmail ile entegre olan ilk müşteri destek platformudur. Müşteri destek isteklerini ekip arkadaşlarınıza atayın, özel notlar bırakın ve durumu ayarlayın; üstelik bunların tümünü Gmail'in içinden yapın. 2016 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Keeping'i müşteri desteğinden...
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ...
Glassix
glassix.com
Glassix: 'Müşteriyle konuşan yapay zeka.' Son teknoloji ürünü müşteri iletişim platformumuzla mesajlarınızı birleştirin, yanıtları hızlandırın ve memnuniyeti artırın.
Desku
desku.io
Keyifli Müşteri Deneyimi için Yardım Masası Yazılımı. Her benzersiz işletme için kişiselleştirilmiş ve özel deneyimler sunan Yapay Zeka Destekli birleşik Omni-kanal platformuyla müşteri iletişiminde devrim yaratın.
Gridlex
gridlex.com
Gridlex'in "Ultra Özelleştirilebilir Hepsi Bir Arada Uygulama Oluşturucusu", özelleştirilmiş operasyonel verimlilik arayan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar. CRM, Müşteri Hizmetleri, Yardım Masası Biletleme ve Ana Veri Yönetimi gibi standart uygulamalarla Gridlex, herhangi bir kuruluşun benze...
Enchant
enchant.com
Müşterilerinizle daha iyi görüşmeler. Müşteri odaklı ürünlerimiz, kişisel bir dokunuşla yapay zeka destekli destek sunmanıza yardımcı olur. Çok kanallı paylaşılan gelen kutuları, bilgi tabanları ve canlı sohbet. Hepsi tek bir sezgisel platformda. Her büyüklükteki takımlar için.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak, diğer yarısını da ekibinize söz konusu ...