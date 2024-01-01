Alternatifler - ZipBooks
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Teamleader
teamleader.eu
Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
SuiteDash
suitedash.com
Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Invoice Simple
invoicesimple.com
Müşterilerinize saniyeler içinde fatura verin. Müşterilerinize telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan fatura kesmenin dünyanın en basit yolu. Zamandan tasarruf edin, düzenli kalın ve profesyonel görünün!
Finom
finom.co
Finom girişimciler, serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için finansal çözümler sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Paymo
paymoapp.com
Tam özellikli çevrimiçi iş yönetimi yazılımı: Zaman Takibi, Kaynak Planlama, Gantt Grafikleri, Raporlar, Kanban panoları, Faturalar ve Giderler.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Bloom
bloom.io
Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Oluşturucu, müşterilerinize fatura göndermek için en hızlı ve en kolay fatura uygulamasıdır.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!
BigTime
bigtime.net
Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Avaza
avaza.com
İşinizi yürütmek için harika hepsi bir arada yazılım Birden fazla uygulama, abonelik ve e-tabloyla hokkabazlık yapmayı bırakın. Avaza, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmak, kaynakları planlamak, zamanı takip etmek, harcamaları yönetmek ve müşterileri faturalandırmak için kullandığı kusursuz...