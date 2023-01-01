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Zinrelo

Zinrelo

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Web Sitesi: zinrelo.com

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Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy consultation to unlock multiple dimensions of loyalty, including transactional, social, advocacy, engagement, behavioral, and emotional. Zinrelo has worked with thousands of brands globally over the last 14 years. Our evolving global partner network, technology innovations, and data-driven intelligence ensure that your loyalty program is strategic, unique, and results-driven.

Kategoriler:

Business
Loyalty Management Software

Web Sitesi: zinrelo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zinrelo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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