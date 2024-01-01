Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme yönetimini basit ve verimli hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ACH, banka havalesi, e-Çekler, yazdırılabilir çekler ve daha fazlası gibi çeşitli ödeme seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Platform ayrıca ofisinizdeki veya evinizdeki normal bir yazıcıyı kullanarak çekleri özelleştirmenize ve boş kağıtlar üzerine anında yazdırmanıza olanak tanır. Zil Money, bir banka veya FDIC üyesi değil, bir finansal teknoloji şirketidir. Zil Money, FDIC üyesi bankalar Silicon Valley Bank ve Texas National Bank ile ortaklık yoluyla bankacılık hizmetleri sunmaktadır.

Web Sitesi: zilmoney.com

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