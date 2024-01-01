Zil Money

Zil Money

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Web Sitesi: zilmoney.com

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Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme yönetimini basit ve verimli hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ACH, banka havalesi, e-Çekler, yazdırılabilir çekler ve daha fazlası gibi çeşitli ödeme seçeneklerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Platform ayrıca ofisinizdeki veya evinizdeki normal bir yazıcıyı kullanarak çekleri özelleştirmenize ve boş kağıtlar üzerine anında yazdırmanıza olanak tanır. Zil Money, bir banka veya FDIC üyesi değil, bir finansal teknoloji şirketidir. Zil Money, FDIC üyesi bankalar Silicon Valley Bank ve Texas National Bank ile ortaklık yoluyla bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: zilmoney.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zil Money ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Venmo

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Payoneer

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stripe.com

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eGifter Rewards

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PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

svb.com

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