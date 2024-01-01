Zenscale

Zenscale

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Web Sitesi: zenscale.in

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zenscale çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zenscale, KOBİ'lerin iş süreçlerini yönetmek/desteklemek için kolay ve uygun fiyatlı iş çözümleri bulabilecekleri tek platformdur. Burada mobil uygulamalar şeklinde çözümler elde edebileceğiniz gibi, komple paket aşağıdakiler gibi çeşitli modülleri de içerir: Bordro Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama ve Finansal Muhasebe.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: zenscale.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenscale ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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