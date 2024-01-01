Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zenscale, KOBİ'lerin iş süreçlerini yönetmek/desteklemek için kolay ve uygun fiyatlı iş çözümleri bulabilecekleri tek platformdur. Burada mobil uygulamalar şeklinde çözümler elde edebileceğiniz gibi, komple paket aşağıdakiler gibi çeşitli modülleri de içerir: Bordro Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama ve Finansal Muhasebe.

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