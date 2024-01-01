Zenput

Zenput

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Web Sitesi: zenput.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli girişimlerin nasıl hayata geçirilip uygulamaya konulduğunu otomatikleştirmek için kullanılan bir operasyon yürütme platformudur.
Kategoriler:
Business
Perakende Görev Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: zenput.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenput ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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