Zenput artık çok birimli restoran markaları ve yemek servisi operatörleri için lider operasyon yönetimi yazılımı olan Crunchtime'ın bir parçası. Zenput, Chipotle, Domino's, Sweetgreen gibi markalar tarafından işletme prosedürlerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği protokollerinin ve diğer önemli girişimlerin nasıl hayata geçirilip uygulamaya konulduğunu otomatikleştirmek için kullanılan bir operasyon yürütme platformudur.

Web Sitesi: zenput.com

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