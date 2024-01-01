ZENIT

ZENIT

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ZENIT, Papa ve Katolik Kilisesi'nin olağanüstü bilgeliğinin umudu besleyebileceğine ve tüm insanlığın gerçeği, adaleti ve güzelliği bulmasına yardımcı olabileceğine inanan profesyonellerden ve gönüllülerden oluşan bir ekipten oluşan, kar amacı gütmeyen uluslararası bir haber ajansıdır. Sunduğumuz kapsam, Papa'nın havarisel geziler, belgeler, devlet yetkilileriyle toplantılar ve daha fazlası gibi faaliyetlerine odaklanıyor.

Web Sitesi: zenit.org

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