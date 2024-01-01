Zego, yöneticiler ve dernekler için hantal ama kritik iş akışlarını basitleştiren bir mülk yönetimi otomasyon şirketidir. Modern platformumuz NOI büyümesini hızlandırır ve riski azaltır, müşterilerin kaynakları ölçeklendirmesine, güven oluşturmasına ve veri destekli kararlar almasına yardımcı olur. Zego'nun otomatikleştirilmiş iş akışları, ödemeler ve kamu hizmetleri yönetiminden konut sakinlerinin katılımına kadar önde gelen mülk yönetimi sistemleriyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcılara gerçek zamanlı ve doğru bilgilerin parmaklarının ucunda olmasını sağlar. Zego (bir Küresel Ödemeler şirketi), 2003 yılındaki kuruluşundan bu yana lider bir ödeme sağlayıcısından kapsamlı bir mülk yönetimi otomasyon platformuna dönüştü. Zego, 350'den fazla çalışanıyla ülke çapında 7.000 konut emlak şirketine ve 15 milyondan fazla birime hizmet vermektedir. Gozego.com'da Zego'yu mülk yönetimi için en iyi iş akışı otomasyon platformlarından biri yapan şeyin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

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