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Zeemo, içerik oluşturuculara 18 dilde video altyazılarını en son teknoloji doğruluk oranlarıyla otomatik olarak oluşturma ve çevirme olanağı sağlar. Gelişmiş ses tanıma ve doğal dil anlama teknolojisini kullanan Zeemo, videolardaki insan seslerini otomatik olarak tanır ve bunları altyazıya dönüştürür. Bu yenilikçi çözüm, erişilebilirliği geliştiren ve kullanıcı deneyimini geliştiren otomatik video altyazı ekleme hizmetleri sunar. Başvuru: https://zeemo.ai/zmapp/

Web Sitesi: zeemo.ai

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