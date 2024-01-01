Alternatifler - Zeel
FitOn
fitonapp.com
İsteğe bağlı ücretsiz fitness dersleri, kişiselleştirilmiş egzersiz planları ve rehberli meditasyonlarla kilo verin, formda kalın ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kendinizi harika hissedin.
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Booksy
booksy.com
Booksy - çevrimiçi randevu alın. Kuaförlük, manikür, spa veya masaj gibi güzellik hizmetlerini bulun ve rezervasyon yaptırın. Fiyatları ve yorumları kontrol edin!
Glamsquad
glamsquad.com
Kusursuz teknolojiyi, en yetenekli güzellik profesyonellerini ve güzellik hedeflerinizi birleştirerek, kendi koşullarınızda harika görünmenizi, harika hissetmenizi ve muhteşem olmanızı sağlar.
Manicare
manicare.com.au
40 yılı aşkın süredir Avustralya'nın güvenilir temel cilt teknolojisi ve güzellik araçları.