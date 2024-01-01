Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zazos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

İnsan yönetimi için bir süper güç! Esneklik, otomasyon ve merkezi verilerle tüm süreçleriniz tek platformda

Web Sitesi: zazos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zazos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.