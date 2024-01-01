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Refinitiv Orta Doğu yönetimindeki ZAWYA.com, MENA bölgesindeki profesyonellere hayati haberler ve içgörüler sunan önde gelen bir platformdur. Milyonlarca kullanıcısı ile, hisse senetleri, emtialar ve para birimleri de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel piyasalara ilişkin hem İngilizce hem de Arapça sürümlerde gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

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