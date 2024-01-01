Alternatifler - Yungas

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store, herhangi bir perakendecinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve satış noktasının çok ötesine geçen bir çok yönlü ticaret çözümleri paketini kapsar. En iyi müşterilerinizi ödüllendirmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için teklif ve sadakat yöne...