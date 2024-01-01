Yordex Akıllı PO'lar, işletmelerin fatura işleme maliyetlerini %75'e kadar azaltmalarına, görünürlüğü artırmalarına, nakit akışını optimize etmelerine ve kazanan alıcı / tedarikçi ilişkileri sunmalarına yardımcı olur. Akıllı PO'lar aktif olarak durumun sorumluluğunu üstlenir. Gönderildikten sonra, sizin mümkün olduğunca az müdahalede bulunarak son ödemeye kadar tamamlandıklarından emin olacaklardır. Otomatik mutabakat sağlayacak, otomatik alacak ve otomatik ödeme yapacaklar, böylece size çok zaman kazandıracaklar. Mevcut süreçlerinizde neredeyse hiç kesinti olmadan Yordex'i kullanmaya başlayın. Diğer AP çözümlerinden farklı olarak Yordex'in, ilk günden itibaren yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacak pahalı, zaman alıcı bir süreç yeniden tasarımı yoktur.

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