Yonhap News

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Yonha Haber Ajansı, müşterilerinin yanı sıra gazetelere, yayıncılara, devlet kurumlarına, işletmelere ve İnternet portallarına gerçek zamanlı olarak haberler sunarak Güney Kore basınında merkezi bir rol oynuyor. Haber makalelerimiz, çeşitli gazeteler, yayın ve devlet daireleri, büyük kurumlar, büyük şirketler, medya, K-pop, K-wave, Hallyu, Kore Dalgası, Kore popu ve daha pek çok yerde yerli malzemeleri kapsayan bir ağ oluşturularak üretilmektedir!

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