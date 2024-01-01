Alternatifler - Yoco

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.

Clover

Clover

clover.com

POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, i...

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Oliver POS'la tanışın. Doğrudan WooCommerce mağazanızla senkronize ederek çevrimiçi mağazanızın gücünü fiziksel mağazanıza getiriyoruz.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...

Selldone

Selldone

selldone.com

E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill is an innovative startup specializing in cashing in the shop. Tactill has been designed to make your life easier and allow you to sell more, more simply.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

AI-driven Point of sale, eCommerce and retail store automation platform for business with 1 to 101 store locations

Paymash

Paymash

paymash.com

Manage your business from one central platform. Start selling in your store, online or create and send invoices.

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera lebih dari sekedar Point of Sales (POS). Dengan Aplikasi kasir all-in-one yang ramah bagi UMKM, kami hadir memberikan solusi lengkap dari awal hingga akhir untuk mendukung setiap langkah bisnis Anda. Ayo, bersiap untuk melangkah maju bersama Olsera!

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Dünya çapında binlerce Perakendeci, Bar, Kafe, Restoran ve Mağaza tarafından kullanılmaktadır. Ücretsiz ve düşük maliyetli destek hizmetleri mevcuttur. En son indirmeleri ve bilgileri alın'

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo, küçük ve orta ölçekli perakende işletmeleri için idealdir.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS, müşteri tercihlerini karşılarken ve mağaza alanı gereksinimlerini karşılarken mevcut teknolojiden yararlanmanıza olanak tanır.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now neredeyse tüm POS donanımlarıyla çalışıyor. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yiyecek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası ...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.

LOU

LOU

evosus.com

LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur...

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