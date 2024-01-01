Yezza

Yezza

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Web Sitesi: yezza.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güneydoğu Asya'da WhatsApp'taki vitrinler. Uçtan uca ve sektöre özel yazılım. Yezza'dan sağlık, bağış, restoran, spa & salon, berber ve moda yönetim sistemi

Web Sitesi: yezza.com

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