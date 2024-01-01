Yesil Health

Yesil Health

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: yesilhealth.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Yesil Health çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yesil Health, kullanıcıların sağlık sorularına kişiselleştirilmiş, kanıta dayalı çözümler sunmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Sağlık Asistanıdır. Sağlık konsültasyonları, beslenme tavsiyeleri, laboratuvar sonuçlarının yorumlanması, egzersiz ve zihinsel koçluk dahil olmak üzere çok çeşitli ihtiyaçları kapsar. Bir bireyin sağlık profilini öğrenmek ve ona uyum sağlamak için tasarlanan Yesil Health, en son tıbbi araştırma ve kılavuzlara dayanan çözümler sunmaktadır. 'Analiz Edilmiş Sağlık PDF'si' gibi özellikler, kullanıcıların tıbbi belgeleri yüklemesine olanak tanır; bu belgeler daha sonra yapay zeka tarafından analiz edilerek sade bir dille açık ve anlaşılır açıklamalar sağlanır. Ayrıca, kullanıcıya güvenilir bilgilerin iletilmesini sağlayarak sağlık verilerinin ileri düzeyde anlaşıldığını da ortaya koydu. Uygulama alanları yaygın semptomlar ve diyet tavsiyelerinden kadın sağlığı ve kronik durumlara kadar uzanır. Sağlıkta yapay zeka alanında gelişmiş bir araç olmasına rağmen, Yesil Health'in bir sağlık hizmeti sağlayıcısının yapay zeka çıktısını yorumlayıp bunu bireysel olarak tamamlayıcı bir araç olarak kullanmasını önerdiğini belirtmek önemlidir. Yesil Health, sağlık ve sağlıklı yaşam çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olan Yesil Science'ın bir ürünüdür.

Web Sitesi: yesilhealth.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yesil Health ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Verywell Health

Verywell Health

verywellhealth.com

Antidote Health

Antidote Health

antidotehealth.com

Empirical Health

Empirical Health

empirical.health

EvidenceHunt

EvidenceHunt

evidencehunt.com

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

NHS

NHS

nhs.uk

Dashlabs

Dashlabs

dashlabs.app

Tava Health

Tava Health

tavahealth.com

The Mighty

The Mighty

themighty.com

Medical Chat

Medical Chat

medical.chat-data.com

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

CU Health

CU Health

cuhealth.com.au

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası