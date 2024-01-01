Alternatifler - Yapily

Pinwheel

pinwheelapi.com

Pinwheel, bordro sistemlerine API erişiminin kilidini açarak daha adil bir finansal sistem oluşturmak için çalışıyor. Fırıldak, tüketicilerin maaş bordrosu hesaplarını herhangi bir uygulamaya bağlamasına olanak tanıyan bir platform sağlar. Bu sistemleri bankalara, kredi verenlere ve diğer hizmet sağ...