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Яндекс Бизнес

Яндекс Бизнес

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Web Sitesi: business.yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Бизнес çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük işletmelerin genellikle işlerini tanıtmak için yeterli zamanı yoktur. Siz diğer önemli işleri yaparken Yandex Business potansiyel müşterileri size getirecektir.

Web Sitesi: business.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Бизнес ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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