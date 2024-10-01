Alternatifler - Xserver
CyberPanel
cyberpanel.net
Bulut barındırma için Basit, Hızlı ve Açık Kaynaklı Web Barındırma Kontrol Paneli CyberPanel, tek tıkla aşamalandırma, aktarım ve otomatik güncellemeler ile WordPress sitelerini bulutta kolayca dağıtın.
Selectel
selectel.ru
Selectel, start-up'lardan çok uluslu şirketlere kadar her büyüklükteki işletme için kapsamlı çözümler sunar. Selectel Ltd. (Rusça: ООО "Селектел") bir Rus bulut altyapısı ve veri merkezi hizmetleri sağlayıcısıdır.
Wetopi
wetopi.com
WordPress'i tasarlarken ve barındırırken zaman kazanın. Wetopi ile, sysadmin'e sıfır yatırımla, uygun fiyatlı, ince ayarlanmış WordPress konteynerli makinelerini çalıştırabilirsiniz. Ne elde edeceksin? – Konteynerleştirme ile WordPress sitelerinizin her biri için tam sistem izolasyonu elde edersiniz...
HostSailor
hostsailor.com
HostSailor, etkili planlar sunan mükemmel bir web barındırma sağlayıcısıdır. Binlerce kişinin işlerini profesyonelce yönetmemiz için neden hizmetlerimize güvendiğini öğrenin
Ayphu
ayphu.com
Ayphu, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve büyüyen startuplar için sunucu yönetimini basitleştirerek maliyetleri optimize eder ve verileri korur. Ayphu ile başarınıza odaklanın!
ZesleCP
zeslecp.com
ZesleCP hafif, hızlı ve güvenli bir Linux barındırma kontrol panelidir (CentOS ve Ubuntu). Sunucunuzu kolayca yönetin ve birkaç tıklamayla WordPress gibi herhangi bir web sitesini oluşturun.
owntag
owntag.eu
owntag, kendi Sunucu Tarafı Google Etiket Yöneticinizi barındırmak ve çalıştırmak için daha kolay bir çözümdür. Karmaşık bulut altyapısı hakkında endişelenmek yerine teknik yükü atlayın ve tek tıklamayla sunucu tarafı etiketleme yolculuğunuza başlayın. Kullanıcılarınıza ve veri koruma görevlinize ha...