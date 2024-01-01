XFA AI, işletmelere uygun maliyetli GPU bilgi işlem çözümleri sunan bir bulut GPU kiralama platformudur. Bu platformun temel özelliklerinden bazıları şunlardır: * Docker Ekosistemi: Gerekli yazılımı hızlı bir şekilde çalışır hale getirmek için Docker tabanlı konteynerlerin dağıtımı. * Güçlü arama konsolu: Gerekli GPU'yu verimli bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. * İsteğe bağlı veya anlık kiralama seçenekleri: İhtiyaçlara göre kiralama modeli seçiminde esneklik sağlar. * Çoklu güvenlik seviyeleri: Farklı güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için hobi seviyesinden Tier-4 veri merkezlerine kadar sağlayıcı seçenekleri sunar. * GUI ve CLI arayüzü: Hizmetlere erişim için hem grafik hem de komut satırı kullanıcı arayüzü seçenekleri sunar. * Gerçek zamanlı fiyat teklif sistemi: Spot örnekleri ve açık artırma fiyatlarını kullanarak %50'ye varan ek tasarruf sağlar. * DLPerf Uygulaması: Derin öğrenme görevleri için GPU donanım performansı değerlendirme aracı. Genel olarak XFA AI, bireylerden kurumlara kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi için daha uygun fiyatlı ve esnek erişim sağlayarak GPU bilgi işlem gücünün demokratikleşmesini sağlamayı amaçlıyor.

Web Sitesi: aixfa.com

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