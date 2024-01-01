Alternatifler - Xbox Cloud Gaming
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...
Amazon Luna
amazon.com
Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.
Shadow PC
shadow.tech
Sadece bir tıklamayla tam donanımlı bir Windows PC. Shadow PC, bir uygulama veya tarayıcı aracılığıyla uzaktan erişebileceğiniz güçlü bir Windows PC'dir. Arttırılmış yeteneklerle gelen yeni tekliflerimizi kullanmaya başlayın.