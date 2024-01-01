Alternatifler - Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW

play.geforcenow.com

GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

Sadece bir tıklamayla tam donanımlı bir Windows PC. Shadow PC, bir uygulama veya tarayıcı aracılığıyla uzaktan erişebileceğiniz güçlü bir Windows PC'dir. Arttırılmış yeteneklerle gelen yeni tekliflerimizi kullanmaya başlayın.

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