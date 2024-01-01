Alternatifler - Xbox Cloud Gaming

NVIDIA GeForce NOW

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GeForce NOW neredeyse tüm dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, Mac'leri, SHIELD TV'leri, Android cihazlarını, iPhone'ları veya iPad'leri her zaman hayalini kurduğunuz PC oyun donanımına anında dönüştürür. En zorlu PC oyunlarını anında oynayın ve cihazlarınız arasında sorunsuz bir şekilde...