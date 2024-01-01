Alternatifler - Xano
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
Apigee
google.com
Google Cloud'un bir parçası olan Apigee, lider şirketlerin uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) tasarlamasına, güvenliğini sağlamasına ve ölçeklendirmesine yardımcı olur. Apigee'yi ücretsiz deneyin.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight'ı kullanarak, tek bir merkezi platformda hiçbir özel bilgi gerektirmeden, diğer API araçlarından çok daha hızlı bir şekilde OpenAPI açıklamaları, belgeleri ve sahte sunucular oluşturabilirsiniz.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, iş süreçlerini otomatikleştirmeye ve kod oluşturmayla web ve mobil için yerel uygulamalar oluşturmaya yönelik yeni nesil kodsuz bir platformdur.
Mockaroo
mockaroo.com
Ücretsiz bir test veri oluşturucu ve API taklit aracı - Mockaroo, yazılımınızı test etmek ve demo yapmak için özel CSV, JSON, SQL ve Excel veri kümeleri oluşturmanıza olanak tanır.
SwaggerHub
swaggerhub.com
Harika API'ler oluşturmak ve tasarlamak için SwaggerHub'ı kullanan binlerce geliştiriciye katılın. Bugün kaydolun veya giriş yapın.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, Bulut veri kaynaklarını, SaaS uygulamalarını ve şirket içi iş yazılımı uygulamalarını bağlamak için Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (iPaaS) araçları sağlayan ticari bir yazılım şirketidir. Merkezi San Mateo, CA'da bulunan SnapLogic, 2006 yılında kuruldu. SnapLogic, Informatica'nın Esk...
Kernex
kernex.io
Kernex, kendi API'nizi kolayca oluşturmanıza ve içeriğinizi yönetmenize olanak tanıyan Başsız bir CMS'dir.
Workato
workato.com
Gartner MQ'nun liderlerinden biri olan Workato, bir iPaaS'tan daha fazlasıdır. Hem İşletme hem de BT tarafından kullanılabilecek bir Akıllı Otomasyon platformudur. Binlerce kurumsal ve iş akışı kullanım senaryosunu destekler, böylece her şeyi otomatikleştirebilirsiniz.
Backendless
backendless.com
Uygulamaları sezgisel olarak oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kod gerektirmeyen görsel uygulama geliştirme platformu.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
elastic.io
elastic.io
Farklı bulut tabanlı ve şirket içi uygulamalar, platformlar ve veritabanları arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu için mikro hizmet tabanlı hibrit entegrasyon platformu.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Tinybird
tinybird.co
Tinybird, geliştiricilere yönelik sunucusuz analitik arka uçtur. Akış verilerini alın, SQL ile analiz edip zenginleştirin ve sonuçları düşük gecikme süreli, dinamik REST API'leri olarak anında yayınlayın.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Zuplo
zuplo.com
Kaliteli API'leri Daha Hızlı Gönderin: Zuplo'nun API Ağ Geçidi, küçük ve büyük ekiplerin hızlı, güvenli ve oyunun kurallarını değiştiren Geliştirici Deneyimi içeren API'leri üretime taşımasına yardımcı olur.
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Kong
konghq.com
Kong, API ve Mikro Hizmet yönetimine yönelik bulut bağlantı şirketidir. Platformumuz API ağ geçidini, Giriş ve Hizmet Ağı'nı tek bir geliştirici çözümünde birleştirir.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
Checkly
checklyhq.com
Geliştiriciler için Keyifli Aktif İzleme. Checkly, modern yığın için API ve E2E izleme platformudur: programlanabilir, esnek ve sevgi dolu JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
SaaS'ı, şirket içi ve bulut uygulamalarını birbirine bağlarken zekayı herhangi bir iş sürecine anında aktarın. Jitterbit ile API entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz b...
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürm...
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS çözümleri, akıllı entegrasyon ve otomasyonla işletmenizin geleceğini güçlendirmenize yardımcı olur. Boomi ile her şeyi, her yere bağlayın.
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form> dosyanızı tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı ar...
RSS API
rssapi.net
RSS, ATOM ve JSON-Feed'lerini REST API aracılığıyla kolayca ayrıştırın ve Webhook'lar aracılığıyla yeni öğeler alın!
Hyphen API
hyphenapi.com
Geliştiriciler ve İşletmeler için Kullanıma Hazır API'ler Koleksiyonu. Basit REST API çağrısıyla doğrudan entegre edilebilir.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT servis sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik...