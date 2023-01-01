Alternatifler - WriteTextAI
TextCortex
textcortex.com
Tüm İçeriğinizi Yazmak için Tek Bir Yapay Zeka Aracı. Saniyeler içinde yazılan pazarlama, satış ve web sitesi metni. Son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. 1000'den fazla platforma entegre edilmiştir.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
AutoWrite
autowrite.app
İnsan okuyabilen tam uzunlukta SEO içeriği yazan yapay zeka. AutoWrite, SEO yazımı için en iyi AI yardımcısıdır.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites, hızlı ve verimli bir şekilde yüksek kaliteli, SEO dostu içerik oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir içerik yazma aracıdır. Web sitesi kopyalama, blog gönderileri, sosyal medya güncellemeleri ve daha fazlası gibi çok çeşitli amaçlara yönelik benzersiz ve ilgi çekici içer...
WriterX
writerx.co
WriterX, mümkün olan en iyi içeriği yazmanıza yardımcı olan hepsi bir arada içerik yazma uygulamasıdır. Trend olan içerik parçaları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir ve kullanımı kolay arayüzü, başlamayı çok kolaylaştırır. WriterX ile internete hakim olacağınızdan emin olabilirs...
Quickblog
quickblog.co
Quickblog, blog yazarlarının ve içerik ajanslarının, tema kodlama, düzenleme veya tasarım için saatler ve $$$ harcamadan, Google'da öncelikli sıralamaya sahip, şişkinlik içermeyen bloglar oluşturmasına yardımcı olur.
Abun
abun.com
Manuel içerik oluşturmaya ve SEO optimizasyonuna elveda deyin. Abun ile iş akışınızı otomatikleştirebilir ve web sitenize organik trafik çeken yüksek kaliteli, SEO için optimize edilmiş içerik oluşturabilirsiniz. Erken erişim için hemen kaydolun.
Blog Cutter
blogcutter.com
Blog Cutter'ın yapay zeka makaleleri ve blog oluşturma araçlarıyla SEO'nuzu güçlendirin. Sitenizin görünürlüğünü artırın. Bu gün başlayacağım!
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
The Happy Beavers'ın içerik pazarlama çözümleriyle yapay zekanın gücünü açığa çıkarın. Yüksek kaliteli içerik oluşturun, düzenleyin ve çevirin. İçerik stratejinizi güçlendirin ve hedef kitlenizle daha etkili bir şekilde etkileşime geçin. Daha hızlı, üst düzey içerik oluşturmak için yapay zeka araçla...
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy, pazarlamacıların, blog yazarlarının, sosyal medya yöneticilerinin ve yeni kurulan şirketlerin metin, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturmasına yardımcı olan bir AI yazma aracıdır!
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemey...
Contentware
contentware.com
ontentware, birkaç dakika içinde yüksek etkili pazarlama kampanyaları üreten yapay zeka odaklı bir hızlandırıcıdır. Bu, kampanya oluşturmanın sıkıcı, emek yoğun sürecini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Contentware'i farklı kılan şey, size ve ekibinize büyük miktarda zaman kazandıran kampanyaları...
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bır...
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...