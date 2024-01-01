Alternatifler - Workvivo

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...