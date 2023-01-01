Alternatifler - WorkRails
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Practice Ignition
practiceignition.com
Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir belgede gönderin; bu, müşteri etkileşimlerini yönetmenin daha hızlı ve daha etkili bir yoludur. Pratik Ateşleme onu süper hale getiriyor
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.
EZLynx
ezlynx.com
Karşılaştırmalı Değerlendirici, Acente Yönetim Sistemleri (AMS), Sigorta Web Sitesi Tasarımı
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulmuş ve avukat olmayanların yasal bütçe olmadan avukat onaylı sözleşmeleri güvenli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve aramasını kolaylaştıran bir hukuk teknolojisi şirketidir. Legislate'in sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşme verilerinin geniş ölçekte kullanılabilir v...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Piyasadaki en kolay ve en uygun fiyatlı sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf edin.
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
Tradogram
tradogram.com
SATINALMA YÖNETİMİ İÇİN DAHA İYİ BİR YOL Özel satın alma siparişleri, talepler ve RFQ'larla satın alma sürecinizi otomatikleştirin. Tradogram'da daha iyi anlaşmalar yapın, onayları kolaylaştırın ve 3'lü eşleşmenizi tamamlayın.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
DocSales
docsales.com
Anlaşmaları kapatıyorsun. Onları otomatik pilota aldık. DocSales, tercih ettiğiniz CRM'niz aracılığıyla sıfır tıklamayla ve sıfır çabayla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Papernest
papernest.com
Tüm sözleşmeleriniz ve abonelikleriniz. Sadece birkaç tıklamayla, oldukça basit. Elektrik, gaz, internet kutusu, mobil tarife, konut sigortası, yazılı basın vb. 👉%100 ücretsiz! Tüm sözleşmelerinizi ve aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla merkezileştirmek, abone olmak, değiştirmek ve serbes...
Juro
juro.com
Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Proposable
proposable.com
Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.
PriceAgent
priceagent.com
Yazılımımızla fiyatlandırmayı optimize edin. Kullanıcı soruları yanıtlıyor, anketler oluşturuyor ve veri topluyoruz. Algoritmamız kaliteyi sağlar ve içgörüleri grafikler halinde görüntüler. Demografik özellikleri ve tercihleri karşılaştırın. Özel bilgiler için 2.000 ila 4.000 ABD Doları arasında f...
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...