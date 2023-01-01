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Alternatifler - WorkRails

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.

Proposify

Proposify

proposify.com

Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir belgede gönderin; bu, müşteri etkileşimlerini yönetmenin daha hızlı ve daha etkili bir yoludur. Pratik Ateşleme onu süper hale getiriyor

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.

Nusii

Nusii

nusii.com

Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.

EZLynx

EZLynx

ezlynx.com

Karşılaştırmalı Değerlendirici, Acente Yönetim Sistemleri (AMS), Sigorta Web Sitesi Tasarımı

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

Paddle

Paddle

paddle.com

B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Loopio

Loopio

loopio.com

Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.

Quoter

Quoter

quoter.com

BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate, Oxford'da kurulmuş ve avukat olmayanların yasal bütçe olmadan avukat onaylı sözleşmeleri güvenli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve aramasını kolaylaştıran bir hukuk teknolojisi şirketidir. Legislate'in sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşme verilerinin geniş ölçekte kullanılabilir v...

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Piyasadaki en kolay ve en uygun fiyatlı sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf edin.

Contractify

Contractify

contractify.io

Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...

Upwex

Upwex

upwex.io

Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

SATINALMA YÖNETİMİ İÇİN DAHA İYİ BİR YOL Özel satın alma siparişleri, talepler ve RFQ'larla satın alma sürecinizi otomatikleştirin. Tradogram'da daha iyi anlaşmalar yapın, onayları kolaylaştırın ve 3'lü eşleşmenizi tamamlayın.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.

DocSales

DocSales

docsales.com

Anlaşmaları kapatıyorsun. Onları otomatik pilota aldık. DocSales, tercih ettiğiniz CRM'niz aracılığıyla sıfır tıklamayla ve sıfır çabayla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.

Papernest

Papernest

papernest.com

Tüm sözleşmeleriniz ve abonelikleriniz. Sadece birkaç tıklamayla, oldukça basit. Elektrik, gaz, internet kutusu, mobil tarife, konut sigortası, yazılı basın vb. 👉%100 ücretsiz! Tüm sözleşmelerinizi ve aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla merkezileştirmek, abone olmak, değiştirmek ve serbes...

Juro

Juro

juro.com

Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.

Jiga

Jiga

jiga.io

Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.

WBudget

WBudget

wbudget.io

WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...

Quick FPA

Quick FPA

quickfpa.com

Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Proposable

Proposable

proposable.com

Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

Yazılımımızla fiyatlandırmayı optimize edin. Kullanıcı soruları yanıtlıyor, anketler oluşturuyor ve veri topluyoruz. Algoritmamız kaliteyi sağlar ve içgörüleri grafikler halinde görüntüler. Demografik özellikleri ve tercihleri ​​karşılaştırın. Özel bilgiler için 2.000 ila 4.000 ABD Doları arasında f...

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...

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