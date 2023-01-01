Alternatifler - WorkRails

QuickLizard

quicklizard.com

Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...