Alternatifler - WorkBoard
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Lattice
lattice.com
Lattice, insan liderlerine etkileşimli, yüksek performanslı ekipler oluşturma, kazanan kültürlere ilham verme ve stratejik, veri odaklı iş kararları alma gücü veren insan yönetimi platformudur.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
15Five
15five.com
15Five yazılımı, sürekli sorular sorarak ve doğru konuşmaları başlatarak çalışanların performansını ve katılımını artırır.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Profit.co
profit.co
Stratejinizi uygulamanıza yardımcı olan OKR Yazılımı. Hedeflere Odaklanın. İlerlemenizi ölçün. Sonuçlara Ulaşın.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
Officevibe
officevibe.com
Takımınızdaki en iyiyi ortaya çıkarın. Ekip üyelerinizle etkileşime geçmek ve güven geliştirmek için tek bir platform. Ekibinizin en iyi işi çıkarabilmesi için zorluklarla mücadele edin ve güçlü yönler oluşturun.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan, her PMO'nun ihtiyaçlarına uygun bir Microsoft Office 365 stratejik portföyü, finans ve kaynak yönetimi çözümü sunar.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software, strateji uygulamasını geliştirmek ve büyüme yaratmak için performans, hedefler veya OKR'ler, geri bildirim, 1:1'ler, tanıma, öğrenme ve nabız anketlerini içeren entegre, kapsamlı, sürekli bir performans yönetimi platformudur.
Weekdone
weekdone.com
Etkili OKR tabanlı hedef belirleme, haftalık kontroller ve çalışan performans takibi yoluyla kuruluşunuzu uyumlu hale getirin. En fazla 3 kullanıcıdan oluşan bir ekibi ücretsiz olarak yönetin.
Perdoo
perdoo.com
70'ten fazla ülkede iddialı kuruluşlar tarafından kullanılan OKR platformu. Sonsuza kadar özgür. Sınırsız hedefler. En iyi destek ve kaynaklar.
Apptio
apptio.com
Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır....
Betterworks
betterworks.com
Kuruluşunuzu birleştirin ve çalışanlarınızın uyum, bağlılık ve şeffaflık yoluyla performans göstermelerini sağlayın
Swit
swit.io
Swit, ekip CHAT ve GÖREV yönetimini tek bir uygun yerde kusursuz bir şekilde birleştiren, şirket çapında bir ekip işbirliği platformudur.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Ally.io
ally.io
Ally.io, sınıfının en iyisi OKR yazılımını sağlar. Şirketinizin hedefleri nasıl ölçebileceğini ve performansı nasıl izleyebileceğini öğrenin.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.
Tability
tability.app
Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.
ConectoHub
conectohub.com
OKR Entegre Çevik İş Yönetimi - Çalışmanızı yönetin ve iş sonuçlarını şirket hedefleriyle birleştirin - Proje Yönetimi - Görev Yönetimi - Ekip Yönetimi