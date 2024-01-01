Wordscope

Wordscope

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Web Sitesi: pro.wordscope.com

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Wordscope, belgelerin çevrilme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir yapay zeka aracıdır. Çeviriler arasında kalite ve tutarlılık sağlamak için kapsamlı bir özellik portföyü sunar. Araç, üretkenliği artırmak için sinirsel makine çevirisini kullanıyor. Wordscope, çevirilerin özel çeviri bellekleri ile saklanmasına ve yeniden kullanılmasına olanak tanıyarak fazlalığın önüne geçer. Kapsamlı bir terminoloji veritabanı, farklı içerik ve medya türleri arasında tutarlılığın korunmasına yardımcı olur. Araç ayrıca, resmi çok dilli web sitelerinden yapılan çevirilerin kullanılmasına olanak tanıyan genel çeviri belleklerinden de yararlanır. Diğer özellikler arasında orijinal metne uygunluk için karşılaştırmalı bir revizyon aracı, hata tespiti için kalite kontrol araçları ve stili geliştirmek için eşanlamlı listeler yer alır. Birden fazla çevirmen arasında proje paylaşımına olanak tanıyarak büyük ölçekli çalışmalar için çok yönlülük sağlar. Araç çok çeşitli dilleri destekler. Wordscope, teknik yeteneklerine ek olarak uzaktan erişilebilirlik için tasarlanmıştır ve çevirilerin MAC veya PC üzerinden herhangi bir yerden yapılmasına olanak sağlar. Genel olarak Wordscope, üretkenliği ve geliri artırmayı amaçlayan profesyonel çevirmenler için hepsi bir arada bir çözüm olarak hizmet vermektedir.

Web Sitesi: pro.wordscope.com

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