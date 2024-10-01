Alternatifler - Wooclap

Seesaw

seesaw.me

Tahterevalli, dünya çapında 25 milyon eğitimci, öğrenci ve aile tarafından güveniliyor ve seviliyor ve öğretmenlerin eğlenceli, kapsayıcı bir eğitim sunması için ödüllü araçlar, kaynaklar ve müfredat sunan tek temel Öğrenme Deneyimi Platformu. Etkileşimli dersler, dijital portföyler ve iki yönlü ile...