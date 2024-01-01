Alternatifler - Woobox
Heyo
heyo.com
Mobil'de, Facebook'ta ve web'in herhangi bir yerinde yayınlanacak Çekilişler, Yarışmalar ve Kampanya uygulamalarını kolayca oluşturmak için Heyo'yu kullanın.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
SweepWidget
sweepwidget.com
İlgi Çekici Yarışmalar ve Çekilişler Düzenleyin. Sosyal medya takipçilerini artırın, bülten abonelerini artırın, yeni potansiyel müşteriler yakalayın, hedef kitlenizle etkileşime geçin, web sitesi trafiğini artırın ve çok daha fazlasını yapın.
UpViral
upviral.com
UpViral'in çekilişleri ve ödülleri, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı yoludur. Trafik oluşturun, listenizi büyütün ve aboneleri müşterilere dönüştürün.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com bir kampanya pazarlama platformudur ve tüm pazarlama ihtiyaçları için tek elden çözüm sunarak pazarlama ortamında devrim yaratır. İşletmenizi ileriye taşımak için kampanyalar yürütün. Yarışmalar, testler, yarışmalar ve daha fazlası için tek adresli hediye çözümünüz. Kesinlikle adil, es...
Sweep
sweep.net
Sweep sürdürülebilirlik veri yönetimi platformudur. Pazar lideri, yapay zeka destekli yazılımı, kuruluşların artan açıklama gereksinimlerini yönetmek ve sürdürülebilir iş hedeflerine ulaşmak için harekete geçmek için işlerindeki ve değer zincirlerindeki tüm ekstra finansal verileri anlamalarına yard...
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com, Instagram Çekilişleri, Çekilişleri, Yarışmaları ve Promosyonları oluşturmak için Instagram fotoğrafınızdan rastgele bir yorum seçmenize olanak tanıyan çevrimiçi ve ücretsiz bir araçtır.
Sweeppea
web.sweeppea.com
Tam ve Self Servis Çekiliş Çözümü: Sweeppea, potansiyel müşteri yaratan, etkileşimi ve satışları artıran ödüle dayalı promosyonlar yürütmeyi kolaylaştırır. Sweeppea, kullanıcıların metin kazanarak kazanılan çekilişlerle mobil cihaz üzerinden müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Sweeppea, çekiliş heyeca...
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. 👉 Sürükle ve bırak kampanya oluşturucumuzu kullanarak p...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo, yarışmalar, çekilişler veya çekilişler için kazananları çekmeyi, güzel bir açılış sayfası oluşturmayı, etkinlik kayıt sayfası oluşturmayı, etkinlik sırasında yarışmayı sergilemeyi, sosyal ağdan kazananı seçmeyi kolaylaştırır.
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple, web sitelerine, markalara ve bloglara çevrimiçi çekilişler, çekilişler ve yarışmalar için veri oluşturmaya, yönetmeye ve sentezlemeye yönelik basit çözümler sunan web tabanlı bir uygulamadır. PromoSimple'ın temel hedefi, işletmelerin hediye ve promosyonlar yoluyla izinli pazarlama yolu...
Leevia
leevia.com
Leevia, ödüllü yarışmalara ilişkin İtalyan düzenlemeleri ve Avrupa gizlilik yasası (GDPR) doğrultusunda çevrimiçi yarışmalar oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize olanak tanıyan ilk İtalyan platformudur. Pazarlama ve iletişim ajanslarına ve büyük markalara nitelikli potansiyel müşteriler toplamak...
Fyre
fyre.id
Fyre, özellikle blockchain endüstrisi için oluşturulmuş bir pazarlama aracıdır. Hypersign protokolüne, kişisel ve sosyal kimlik bilgilerine dayanan Fyre, işletmelerin sosyal medya patlamalarını, çekilişleri, yarışmaları, yönlendirme programlarını ve daha fazlasını kullanarak patlayıcı gerçek zamanlı...
Contests for Pages
contest-app.co
Sayfalar için Yarışmalar, Facebook Sayfanızda yarışmalar yayınlamaya yönelik bir uygulamadır.
Strutta
strutta.com
Strutta'nın sektör lideri teknolojisi, güçlü sosyal promosyonlar aracılığıyla markaları hedef tüketicileriyle buluşturuyor. Strutta araçları ajansların, markaların ve geliştiricilerin kolayca etkileşimli yarışmalar ve çekilişler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Strutta, önde gelen uluslar...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6, video gereksinimlerinizi güçlendirmek için anında markalanabilir çevrimiçi video çözümleri oluşturan bulut tabanlı web uygulamaları sağlar. Videonun gücünden asla mümkün olmayacağını düşünmediğiniz şekillerde yararlanın. Launchpad6'nın video uygulamalarının benzersiz yetenekleriyle müşt...
Fastory.io
fastory.io
Fastory, önde gelen Mobil öncelikli Pazarlama Paketini sunan ileri teknolojiye sahip bir pazarlama teknolojisi şirketidir. Anahtar teslim çözüm, işletmelere, işleri için önemli olan kişileri yaratıcı bir şekilde cezbetme, etkileşime geçirme ve dönüştürme gücü vererek pazarlama kampanyalarını yükselt...
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Bülten listenizi büyütün ve etkileşime geçirin. Rewards Fuel, yarışmacılara çeşitli katılım yolları sunarak daha kısa sürede daha fazla pazarlama hedefine ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Doğrudan Facebook veya Instagram üzerinden bir yarışma düzenlemek, katılım, doğrulama ve ölçüm açısından pek çok ...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo, işletmelerin, özellikle de DTC markalarının daha hızlı ve daha yüksek sermaye verimliliğiyle büyümesine yardımcı olan lider bir pazarlama teknolojisi platformudur. Güçlü büyüme araçlarımız, SMS pazarlama paketimiz ve geniş ortaklık ağımız aracılığıyla DojoMojo, pazarlamacılara listelerini ...
Votigo
votigo.com
Votigo, SaaS platformu ve tam hizmet çözümleriyle lider bir sosyal medya pazarlama ve promosyon şirketidir. 2006 yılında kurulan Votigo'nun teknoloji platformu, markaların, ajansların ve işletmelerin, promosyonlar, yayıncı, topluluk yönetimi, uygulamalar, sosyal CRM ve analitiği içeren eksiksiz sosy...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter, çevrimiçi bir hediye düzenlemenin kolay bir yoludur. Rafflecopter, BT desteği olmadan herhangi bir web sitesinde herhangi bir marka için bir hediye başlatmayı ve yönetmeyi "çok basit" hale getiriyor. yardım gerekli. Bir sonraki çekilişinizi kodlamaya gerek kalmadan birkaç dakika için...
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform, şirketlerin müşterilerle lokasyona dayalı etkileşim kurma şeklini basitleştiren yenilikçi bir pazarlama aracıdır.
Socialman
socialman.net
Socialman, birden fazla sosyal medya kanalı aracılığıyla hediyeler oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir SaaS platformudur. Kullanıcıların Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord ve Twitch'te içerik yayınlamasına olanak tanıyan çapraz platfo...
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker, pazarlamacılara Facebook'ta, cep telefonunda veya web sitesinde sosyal medya ile yarışmalar ve hediyeli oyunlar düzenlemeleri için 30 mekanizma sunar.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Pazarlama kampanyalarınızı sosyal ağlarda ve web sitenizde yönlendirerek potansiyel müşteriler yaratın. Sosyal ağlarınızı izleyin ve Sosyal Dinleme, Marka İzleme ve gerçek zamanlı içerik iyileştirme gerçekleştirin. - Uygulamanız, web siteniz veya sosyal ağlarınız aracılığıyla basit etkileşimli içeri...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...
ViralKit
viralkit.io
Yapay Zeka Destekli Yarışma ve Çekiliş Aracımızla Sosyal Etkinizi Artırın. Geleneksel yarışmaların, hediyelerin ve çekilişlerin sınırlarını aşın! Takipçileri, beğenileri, müşterileri ve etkileşimi hızla artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanın.
ShortStack
shortstack.com
Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC), basit, modern ve uygun fiyatlı canlı etkinlik hediyelerinde uzmanlaşmıştır. Bu platform, ticari fuar standınızda gerçekleştireceğiniz çekilişleri ayarlamak, yürütmek ve takip etmek için merkezi bir konum sunar. Hukuk ekibinizi mutlu etmek için hediyelerin ilerleyişini kol...