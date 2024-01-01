Wonderslide, çarpıcı sunumlar tasarlamanın hızlı ve kolay bir yolunu sunan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturucudur. Wonderslide ile kullanıcılar taslak slaytlarını yükleyebilir ve sinir ağıyla desteklenen yapay zeka tasarımcısı, sunumları için mükemmel tasarımı hızla bulur. Bitmiş sunum sadece birkaç saniye içinde indirilmeye hazır hale gelir. Wonderslide'ın en önemli özelliklerinden biri, tek bir tıklamayla slaydın tasarımında veya renk düzeninde değişiklik yapma kolaylığıdır. Yapay zeka tasarımcısı gerekli tüm ayarlamaları yaparak kullanıcıların gereksiz ayarlara gitme ihtiyacını ortadan kaldırır. Araç aynı zamanda özelleştirme ve markalamaya da olanak tanıyarak kullanıcıların şirketlerinin marka kitabına uygun renkleri, yazı tiplerini ve stilleri seçmesine ve tüm slaytlara bir logo eklemesine olanak tanır. Dostça etkileşim Wonderslide'ın bir başka avantajıdır çünkü PowerPoint ve Google Slaytlar dosyalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır. Yapay zeka tasarımcısı, tüm öğeleri düzenleyip hizalayarak, gerektiğinde kullanıcıların daha fazla düzenleyebileceği bir dosya döndürür. Wonderslide, sunum tasarlarken zamandan tasarruf etmek ve daha önemli görevlere odaklanmak isteyen orta ve küçük ölçekli şirketlerdeki profesyoneller arasında popülerdir. Özellikle satış temsilcileri, İK yöneticileri ve pazarlama ortakları gibi tasarıma fazla zaman ayıramayan kişiler için faydalıdır. Araç, kullanıcıların sınırsız taslak dosyalarını işleyebileceği ve tasarımların ön izlemesini yapabileceği 7 günlük ücretsiz deneme süresi sunar. Wonderslide ayrıca %40 indirimli yıllık plan ve aylık plan dahil olmak üzere esnek fiyatlandırma planları da sunarak kullanıcılara tüm özelliklere tam erişim sağlar. Şirketlerin özel ihtiyaçlarına uyacak özelleştirme seçenekleri sunan kurumsal planlar da mevcuttur. Wonderslide gelecekte tablolar, grafikler ve şemalar içeren slayt kompozisyonunu geliştirmeyi ve kullanıcı verilerinden etkileyici grafikler ve çizelgeler oluşturmayı hedefliyor. Sürekli iyileştirme için kullanıcıların geri bildirimlerini ekiple paylaşmaları teşvik edilir.

Web Sitesi: wonderslide.com

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