Wized

Wized

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Web Sitesi: wized.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Wized çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wized - Webflow'ta Kodsuz karmaşık web uygulamaları oluşturun. Wized, Webflow'u web uygulamanız için ön uç olarak kullanmanızı ve web sitenizi popüler veritabanlarıyla veya REST API'si olan herhangi bir veritabanıyla yerel olarak entegre etmenizi sağlar. Wized, özel oturum açma işlevselliği, Stripe ödeme akışları, karmaşık kullanıcı etkileşimleri ve çok daha fazlasını oluşturmanıza olanak tanır!

Web Sitesi: wized.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wized ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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