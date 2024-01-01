Alternatifler - Witful
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce OneN...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Notebook
zoho.com
Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.
RemNote
remnote.com
Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
GoodNotes
goodnotes.com
Fikirlerinizi dünyanın en sevilen dijital kağıdıyla not edin, şekillendirin ve paylaşın. İlk üç not defteriniz ücretsizdir.
Scrintal
scrintal.com
Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo popüler ve güçlü bir çevrimiçi üretkenlik aracıdır. Yapılacaklar listenizi yönetin, not alın, alışkanlıkları takip edin ve fikirlerinizi taslaklar ve listeler halinde düzenleyin.
Notejoy
notejoy.com
Bireyler ve ekipler için güçlü notlar uygulaması. Hızlı, odaklanmış, her zaman senkronize. Notejoy Mac, PC, iOS, Android ve web'de mevcuttur. Ücretsiz kaydol.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote, ekiplerin bilgileri işbirliği içinde yazmasına ve düzenlemesine yardımcı olan güzel, sezgisel bir belgeleme yazılımıdır. Çevrimiçi belgelerde devrim yaratmak ve ekibinizin bilgileri işleme biçimini geliştirmek için sezgisel işbirliği işlevselliğinin yanı sıra etkileyici içerik oluşturma...
Bordio
bordio.com
Tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir panoda yönetin. Bordio, etkili zaman yönetimi, hafta planlaması, görev takibi ve zamanlama için çevrimiçi bir yazılımdır.
Typed
typed.do
Dağınık bilgileri bilginize dönüştüren, kullanımı kolay bir çalışma alanı.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Supernotes
supernotes.app
Not almanın ve arkadaşlarınızla işbirliği yapmanın en hızlı yolu. Markdown, LaTeX, resimler, emojiler ve daha fazlasıyla not kartları oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Scrapbox
scrapbox.io
Işık hızında notlar ekleyin, kodlayın ve araştırma yapın. Her şey, her ölçekte kullanımı kolay bir fikir ağına sığar. Kamu ve özel projeler için tek başınıza veya bir grupla deneyin.
Slite
slite.com
Slite, tüm şirketinizin organize olmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olan basit bir araçtır.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.