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Alternatifler - Witbe

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo, NTV'de yayınlanan ve ilk kez 3 Aralık 2014'te gösterime giren bir Kenya drama televizyon dizisidir. Dizi Grace danile tarafından yazılmıştır, yapımcılığını ve dağıtımını DIL Pictures üstlenmiştir.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

Heap

Heap

heap.io

Heap, dijital ürünler oluşturmanın daha akıllı bir yolunu sunar. Kapsamlı veri toplama ve yapılandırılmış süreçlerle Heap, Ürün Yöneticilerinin kullanıcılarını anlamalarına, veriye dayalı kararlar almalarına ve keyifli dijital deneyimler oluşturmalarına yardımcı olur.

PostHog

PostHog

posthog.com

Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.

Woopra

Woopra

woopra.com

İlk pazarlama dokunuşundan ürün kullanımına kadar tüm müşteri yolculuğunu analiz edin ve görselleştirin. Ücretsiz planımıza bugün kaydolun.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix, web uygulamaları ve yazılım ürünleri için uygulama içi rehberlik ve performans desteği sağlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Whatfix, şirketlerin web uygulamalarında görünen etkileşimli kılavuzlar oluşturmasına yardımcı olur. Whatfix'in San Jose, Kaliforniya ve Bengaluru, Hindistan'da ofi...

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Totango

Totango

totango.com

Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.

Keen

Keen

keen.io

Keen, Apache Kafka üzerine kurulu, tümüyle yönetilen bir etkinlik akışı platformudur. 30 günlük ücretsiz abonelikle dakikalar içinde yayın yapmaya başlayın.

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

Snowplow, ekiplere davranışsal verilerin nasıl toplandığı, yapılandırıldığı, işlendiği, modellendiği ve saklandığı konusunda tam esneklik ve kontrol sağlar.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Web sitenizi varsayımla değil, kesinlikle optimize edin Kullanıcılarınızın yolculuğunun her temas noktasında neler olduğunu bilin. Tahmine gerek yok.

Stormly

Stormly

stormly.com

Verilerinizi Tek Tıklamayla Analizlere Dönüştürün 🤯. Kontrol Panelinizi oluşturun ve ürün verilerinizdeki kalıpları anında keşfedin.

June

June

june.so

June, B2B SaaS için hafif bir ürün analitiğidir. Eyleme geçirilebilir içgörüler ve özel olarak oluşturulmuş raporları saatler değil, saniyeler içinde alın.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Viavoo

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO is the fastest, easiest way to get actionable insights from customer comments and conversations. Our AI-powered 360 Feedback Analytics platform provides 40+ integrations and reveals in real time the emotions, topics and data that matter to CX, marketing and customer support teams.

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird is a product analytics tool to find and improve the end-user experience. With ReplayBird, companies can understand how and why people engage, convert, and retain in real-time across devices to improve their user experience. Empower your teams with comprehensive product analytics to inform...

APTANIA

APTANIA

aptania.com

Our Customer Data Platform (CDP) provides a centralised approach to managing your data through an easy to use, intuitive interface. Underpinned with a data model which allows for core business data to only be stored once prevents the need for complex integrations across many different systems or pro...

Toonimo

Toonimo

toonimo.com

User Experience Made Easy, for Everyone. Toonimo is a leading Digital Adoption Platform for enterprises who streamline the efforts for internal employee training and customer onboarding initiatives. For organizations that want to help bolster user adoption of new or currently used software solutions...

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech provides digital teams with clear digital experience insights unhindered by sampled or incomplete data. With Insightech you get all the tools to do thorough marketing reporting, page content analysis, conversion funnel optimisation and website re-platforming in one easy-to-install and run...

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...

UXCam

UXCam

uxcam.com

UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri ve analiz etmeleri için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, video istihbaratı endü...

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.

cux.io

cux.io

cux.io

Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok

Capturly

Capturly

capturly.com

Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...

Indicative

Indicative

indicative.com

Indicative, ürün ve büyüme ekiplerine müşteri etkileşimini optimize etmek, dönüşümü artırmak ve müşteriyi elde tutmayı iyileştirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan lider Ürün Analitiği platformudur.

SessionStack

SessionStack

sessionstack.com

SessionStack nedir? SessionStack, e-ticaret işletmelerinin müşterilerin nerede takılıp kaldığını ve hangi dönüşüm fırsatlarının kaçırıldığını belirlemesine olanak tanıyan, sınıfının en iyisi oturum kayıt teknolojisine dayanan, yapay zeka ile geliştirilmiş bir Dijital Deneyim Analizi platformudur. Pl...

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.

Narrative BI

Narrative BI

narrative.bi

Verilerinizi anlamlı anlatılara dönüştürün. Pazarlama ve reklam verilerinizden otomatik olarak değerli bilgiler alın. Tüm veri kaynaklarınızı tek bir yere bağlayın. Sıfır kodlama.

flowpoint.ai

flowpoint.ai

flowpoint.ai

Analitik zordur. Bunu kolaylaştırıyoruz. Dönüşümleri optimize etmek, etkili çözümlere öncelik vermek ve veriye dayalı kararlarla yatırım getirisini artırmak için yapay zekadan yararlanın. Web sitenizin potansiyelini ortaya çıkarmak için eyleme geçirilebilir bilgileri keşfedin.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - eski adıyla UserLeap. Hızlı ve güvenilir bağlam içi kullanıcı araştırması. Sprig'in hedefe yönelik mikro anketleri, video soruları ve daha fazlasıyla kullanıcı araştırmasının erkenden ve sıklıkla yapılmasını sağlayın.

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

En Müşteri Odaklı Kullanıcı Analitiği ve Ürün Etkileşimi Platformu. Gainsight PX, kullanıcıların ürününüzde ne yaptığını derinlemesine anlamanıza, geri bildirim toplamanıza ve katılım ve benimsemeyi teşvik etmek için izlenecek yollar ve kılavuzlar gibi uygulama içi etkileşimler oluşturmanıza olanak ...

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