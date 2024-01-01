Kate Arends tarafından oluşturulan ve küratörlüğünü yapılan, İç Mekanlar ve Dekorlar, Sağlık ve Zindelik, Kariyer Gelişimi ve İlişkiler konularını kapsayan bir yaşam tarzı blogu. Ayrıca nereye seyahat edeceğiniz, yemek yiyeceğiniz veya alışveriş yapacağınıza dair öneriler de bulacaksınız. Wit and Delight, iyi yaşanmış bir hayat tasarlamak isteyenler için bir yuvadır. Sadece duymak istediğimiz değil, duymaya ihtiyaç duyduğumuz hikayeleri anlatıyoruz.

Web Sitesi: witanddelight.com

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