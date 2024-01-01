Wiser Media, kültür ve teknolojiye odaklanan akıllı bir sosyal kütüphanedir. Kullanıcıların, yaşam boyu öğrenenlerden oluşan bir topluluk tarafından önerilen seçilmiş podcast'leri, videoları, makaleleri ve haber bültenlerini keşfedebilecekleri ve erişebilecekleri bir platform sunar. İçerik, kullanıcının zevkine göre kişiselleştirilerek kişiye özel bir deneyim sağlanır. Platform, kullanıcıların yalnızca dijital içeriği kaydetmesine ve düzenlemesine yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda seçilmiş, yüksek kaliteli içeriği keşfetmek ve birbirlerinden öğrenmek için bir araya gelen öğrencilerden oluşan bir topluluğu da teşvik ediyor. Makale, podcast, video, haber bülteni ve sesli kitap bağlantılarını bölümler içeren bir kütüphaneye dönüştürmek için yapay zeka destekli akıllı özellikleri kullanarak aşırı bilgi yüklemesiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu, kullanıcıların kendi seçilmiş içerik koleksiyonlarını oluşturmasına olanak tanıyarak ilgili materyalleri bulmayı ve bunlara erişmeyi kolaylaştırır. Wiser Media, küratörlük fikrini demokratik olmayan veya elitist olmaktan ziyade bir cömertlik eylemi olarak desteklemektedir. Kullanıcıların sevdiği ve ilham verici bulduğu şeylerin paylaşılmasını vurgular. Platform, bilgiyi organize etmek ve entelektüel uğraşlarını görselleştirmek isteyen meraklı bireylerin ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcıların çeşitli içeriklere tek bir yerden erişmesi ve bunları keşfetmesi için merkezi bir merkez sağlamayı amaçlamaktadır. Wiser Media, kullanıcı geri bildirimlerine ve sorularına değer veren bir şirket olan Wiser Media Labs'ın bir projesidir. Platform Londra merkezli olup, muhtemelen Medya AŞ'nin telif hakkı altında faaliyet göstermektedir.

Web Sitesi: wisermedia.com

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