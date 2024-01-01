Alternatifler - Willo

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...

Mettl

Mettl

mettl.com

Mercer ile çevrimiçi değerlendirmeler artık daha kolay | Mettl'ın sanal yetenek değerlendirme araçları. Organizasyonel ve çalışan yetenek haritalaması, yönetimi ve kazanımı için en iyi uzaktan değerlendirme şirketi - Bugün ücretsiz demoya katılın!

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (eski adıyla CodeFights), misyonu teknik yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve teşvik etmek olan Amerikan şirketi BrainFights, Inc. tarafından işletilen, beceriye dayalı bir değerlendirme platformudur. 2014 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan CodeSignal, hem eğitim hem de ...

Codility

Codility

codility.com

Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire, 100'den fazla ülkede 6.000'den fazla müşterinin görüntülü görüşmeler yaptığı, kullanımı kolay bir görüntülü görüşme platformudur. Spark Hire, 2012'deki lansmanından bu yana en hızlı büyüyen görüntülü görüşme platformu haline geldi. Her büyüklükteki kuruluş, daha iyi işe alımları her zama...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...

Workable

Workable

workable.com

Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix, en kullanıcı dostu tek yönlü görüntülü görüşme platformudur. Kişisel dokunuşu kaybetmeden tek yönlü video görüşmeleri uygulayın, daha kısa sürede daha fazla adayı tarayın ve bir adayın özgeçmişinin ötesindeki niteliklerini hızla değerlendirin. Şimdi ücretsiz kaydolun ve ilk görüşmenizi 5 d...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Geçmişte, video referanslarının oluşturulması aşırı derecede pahalıydı ve zaman alıyordu. Kuruluşlar DIY videolarıyla, pahalı ajanslarla veya metin incelemelerinden elde edilen getirilerin azalmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Vocal Video, güzelce üretilmiş videoları toplamayı, düzenlemeyi ve paylaşma...

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie, içeriğinizi oluşturmak, düzenlemek ve paylaşmak için en esnek, kullanımı kolay çözümdür. Dijital kurslar, üyelik siteleri, koçluk ve daha fazlası!

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite Inc. bir Indianapolis, Indiana yazılım ve işe alım şirketidir. Jobvite, binlerce şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan bir başvuru takip yazılımı ve işe alım platformudur.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight, sezgisel, hepsi bir arada video işe alım aracıyla işe alımı 21. yüzyıla taşıyor. İşe alım aracında açık pozisyonu duyurabilir, başvuru alabilir ve adayları derecelendirebilirsiniz. Kaydedilen video röportajı, uygulamaların arkasındaki kişileri görme ve tıklayan kişileri işe alma olanağı sa...

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.pl

Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza ...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

Şirketlerin Daha İyi İşe Alımlarına Yardımcı Oluyoruz! Bu rekabetçi ve kaotik istihdam ortamında, en iyi insanları cezbetmek ve işe almak zor olabilir! ApplicantPro, benzersiz işe alım ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir çözümler sunar!

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl, işe alım görevlilerinin ve personel bulma kurumlarının en iyi adayları saniyeler içinde belirlemesine yardımcı olan bir yetenek tarama ve değerlendirme platformudur. Ducknowl, tüm aday verilerini bir işe alım yöneticisiyle paylaşmadan önce tek bir kontrol panelinde toplamak için video röpo...

BarRaiser

BarRaiser

barraiser.com

BarRaiser ile objektif olun ve daha iyi işe alım kararları alın. Tescilli BarRaiser İşe Alma Platformu, işe alım görevlilerine, İşe Alma Yöneticilerine, Yetenek Kazanımına ve İK Liderlerine, gerçek zamanlı yardımdan yararlanma, zaman etiketli kayıtlı görüşmelere erişme ve akıllı işe alım kararları v...

Shortlister

Shortlister

shortlister.com

Shortlister, geniş coğrafi bölgelerde toplu işe alım yapan ve/veya işe alım yapan işletmelere yönelik bir görüşme çözümüdür. Bunun temel amacı, işe alım yöneticilerini, önemli maliyetlerin ortaya çıktığı uygun olmayan adaylarla şahsen görüşmeye karşı korumaktır. Shortlister her ay Kraft Heinz, Sky, ...

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