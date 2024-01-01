Alternatifler - Widget Board
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır.
Whimsical
whimsical.com
İşbirlikçi akış şemaları, tel çerçeveler, yapışkan notlar ve zihin haritalarıyla görsel olarak düşünce hızında iletişim kurun.
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır. Excalidraw+'da ister şirket ister birey olun, oluşturduğunuz tüm çizimleri yönetebileceğiniz ve organize edebileceğiniz bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Ç...
diagrams.net
diagrams.net
diyagramları.net açık kaynak, çevrimiçi, masaüstü ve kapsayıcıda konuşlandırılabilir diyagram oluşturma yazılımıdır. Eskiden Draw.io
Lucid
lucid.app
Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.
Moqups
moqups.com
Moqups, her türlü proje için tel çerçeveler, maketler, diyagramlar ve prototipler oluşturmanıza ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olan, kolaylaştırılmış ve sezgisel bir web uygulamasıdır.
Gliffy
gliffy.com
UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.
Creately
creately.com
Projelerin beyin fırtınası, planlanması, yürütülmesi ve analizinde işbirliği yapmaya yönelik görsel çalışma alanı yazılımı. Gerçek zamanlı işbirliği, sonsuz tuval ve güçlü diyagram oluşturma yetenekleri.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
EdrawMax, akış şemaları, organizasyon şemaları, infografikler, Gantt şemaları, p&id vb. gibi 280'den fazla diyagram türü oluşturabilen çok yönlü bir diyagram oluşturma aracıdır.
SmartDraw
smartdraw.com
Kolay ve Güçlü Akış Şeması Oluşturucu.
Sketch Web
sketch.com
Sketch, işbirlikçi tasarım araçları, prototip oluşturma ve geliştirici aktarımı ile dijital tasarım için hepsi bir arada platformdur. Ücretsiz olarak başlayın.
Cloudcraft
cloudcraft.co
AWS ortamınızı izometrik mimari diyagramları olarak görselleştirin. EC2'ler, ELB'ler, RDS ve daha fazlası için blokları bir araya getirin. Canlı AWS ortamınızı bağlayın.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır
Zen Flowchart
zenflowchart.com
En Basit Akış Şeması Oluşturucu. En kolay akış şeması oluşturucusu olan Zen Flowchart ile birkaç tıklamayla akış şemaları oluşturun.
Cacoo
cacoo.com
Akış şemaları, tel çerçeveler, UML modelleri, ağ diyagramı ve daha fazlasını oluşturmak ve güvenli bir şekilde paylaşmak için çevrimiçi diyagram yazılımı. 2,5 milyondan fazla kullanıcı. Ücretsiz bir hesapla başlayın!
ProcessOn
processon.com
Ücretsiz Çevrimiçi Akış Şeması Zihin Haritası Birden fazla kişi arasında gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğini destekleyen ve prototip diyagramları, UML, BPMN ve ağ topolojisi diyagramları gibi çeşitli grafikleri çizmek için kullanılabilen profesyonel ve güçlü bir çizim aracı.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
Kumu
kumu.io
Dağınık dünyanıza anlam verin. Kumu, karmaşık verileri, bakması güzel ve kullanımı keyifli olan ilişki haritaları halinde düzenlemeyi kolaylaştırır.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel, teknoloji ekiplerinin yazılım mimarisi tasarımları üzerinde işbirliği yapmasına yönelik bir SaaS aracıdır. Teknik ve teknik olmayan kişiler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki kaynaklarla bağlantılı görsel bir yaklaşım benimsiyoruz.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
Çevik projeler için ürün ve fikir yönetimi aracı. Gerçek zamanlı, iki yönlü Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker entegrasyonu. StoriesOnBoard'u Ücretsiz Deneyin.
FlowMapp
flowmapp.com
Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerden planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır ⚙️ FlowMap...
Pingboard
pingboard.com
Kuruluşunuzun gücü, çalışanlarınızın ve onların oluşturduğu ilişkilerin içinde yatmaktadır. Çalışanlarınızla yeniden bağlantı kurmak için Pingboard'u kullanın.
Allo
allo.io
İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin — Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...
Samepage
samepage.io
Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, bir iPad, Android tablet veya Windows cihazında birkaç dakika içinde kolayca profesyonel görünümlü çizimler oluşturmanıza ve ardından otomatik olarak bir kalkış oluşturmanıza, maliyet ve marjı hesaplamanıza ve hatta bu çizimlere dayalı olarak kazanan bir teklif üretmenize olanak tanır; üste...
Custellence
custellence.com
Empatinin herhangi bir kuruluş için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanıyoruz. Custellence'ın misyonu, müşteri odaklı değişim yaratmak için en iyi aracı sunarak kuruluşlar içinde daha fazla empati sağlamaktır. Custellence, müşteri yolculuğu yöneticileri ve CX profesyonelleri için oluşturulmuş, ...
Rarchy
rarchy.com
Rarchy, ajanslar ve ekipler için tasarlanmış, görsel site haritaları ve kullanıcı akışları da dahil olmak üzere bir dizi web sitesi planlama aracı sunar. Temel ürün, sıfırdan bir site haritası oluşturmanıza veya mevcut web sitesi sayfalarınızı görsel site haritası oluşturucumuz aracılığıyla içe akta...
Querychart
querychart.io
Querychart, kullanıcıların verileri kullanarak zahmetsizce akış şemaları oluşturmasına olanak tanıyan ve manuel çizim ihtiyacını ortadan kaldıran ücretsiz bir web uygulamasıdır. Excel'e benzer bir kullanıcı deneyimiyle kullanıcılar, grafikler oluşturmak için verileri doğrudan bir elektronik tabloya ...
Zen UML
zenuml.com
ZenUML, dizi diyagramları, akış şeması* ve daha fazlası için çok platformlu bir kod olarak diyagram çözümüdür.