Alternatifler - Whova
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Cvent
cvent.com
Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...
Webex Events
socio.events
Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events ...
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, her tür ve boyuttaki etkinlikler için basit, kullanımı kolay bir etkinlik biletleme çözümüdür. Kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satın.
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...