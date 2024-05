WhoIsHostingThis.com herhangi bir web sitesinin hangi web barındırıcısını kullandığını keşfetmenizi sağlayan bir web yöneticisi aracıdır. Çoğu web yöneticisi aracı şu basit soruyla boğuşuyor: Bir web sitesini gerçekte kim barındırıyor? Örneğin NetCraft.com size HostGator.com'un The Planet tarafından barındırıldığı izlenimini verebilir. Açıkçası öyle değil - HostGator tarafından barındırılıyor! - ama The Planet'in veri merkezi aralığında yer kiralıyorlar. Acil olarak bir DMCA şikayetinde bulunmanız, iftira belgeleri yayınlamanız veya bir DDoS saldırısını bildirmeniz gerekiyorsa, gerçek web barındırıcısını bilmek çok değerlidir. WhoIsHostingThis.com, daha doğru sonuçlar sağlamak için birden fazla veri kaynağı kullanmanın yanı sıra, web barındırma markalarının incelemelerini, barındırma karşılaştırma aracını ve bir DMCA kaldırma hizmetini de sağlar. Araç New York Times, LifeHacker ve Download Squad'da yer aldı. Ayrıca Birleşik Krallık hükümeti ve Birleşik Krallık'taki Polis Şefleri Derneği tarafından web sitesi sunucularını takip etmek için de kullanılıyor.

Web Sitesi: whoishostingthis.com

