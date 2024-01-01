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Alternatifler - Whitefriar

Rolli

Rolli

rolliapp.com

Rolli, gazetecilere doğrulanmış uzmanlara ve haber etkinliklerine kaynak sağlamaları için son teknoloji araçlar sağlayan ilk ve tek Newsroom as a Service™'i piyasaya sürdü.

RepTrak

RepTrak

reptrak.com

RepTrak, CCO'nuzu ve iletişim liderlerinizi önemli bilgilerle çevreleyerek, şirketinize özel dinamik marka itibar ortamınızın 360 derecelik bir görünümünü sağlayan tek yazılım platformudur. Liderlerin şirketinizin algılanma şeklini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan bütünsel, hepsi ...

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Güzel bir basın kiti oluşturun ve Press Kite ile kolayca baskı alın.

ClipSource

ClipSource

clipsource.com

Clipsource'un Medya Merkezi, medya ve eğlence endüstrisi için haber ve içerik paylaşımını basitleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış tek PR dağıtım platformudur. Hepsi bir arada çözüm, zengin haberleri görseller, videolar, program katalogları ile birlikte dağıtmayı ve tüm önemli kişilerinize ve pa...

Linkby

Linkby

linkby.com

Marka haberlerinizi güçlendirin ve TBM ve BGBM destekli performans çözümlerimizle birinci sınıf yayıncılarla bağlantı kurun. Dünyanın en seçkin yayıncılık markalarına gönderilen tıklama başına maliyetli basın bültenleriyle markanızı ünlü kılın.

PressKitHero

PressKitHero

presskithero.com

PressKitHero tüm bu bilgileri alır ve sizin için gazetecilerin sizin hakkınızda yazmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabilecekleri, barındırılan bir basın kiti oluşturur.

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Elemeciler, incelemecilere istediklerini verir: yayın öncesi içeriğin ön izlemesi için tek, güvenli ve sorunsuz bir hedef. Screeners, halkla ilişkiler ekiplerine en iyi yaptıkları şeyi yapmaları için özgürlük tanır: ilgi uyandırmak ve mükemmel haber akışını güvence altına almak. Kayıp şifreleri bulm...

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

Qwoted, gazetecilerin bir haber üzerinde çalışırken konunun uzmanlarıyla (ve onları temsil eden halkla ilişkiler uzmanlarıyla) bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir platformdur. Özel ağımız içerisinde gazeteciler, ihtiyacınız olan bilgiye sahip olduğunuzda soru sorabil...

OnFrontiers

OnFrontiers

onfrontiers.com

Bilgi ekonomisi için otomasyon | Herhangi bir konudaki uzmanlara saatler içinde erişin. Başkalarına ileriye giden yolda yardımcı olmak için deneyiminizi paylaşın. Uzman ağınıza yatırım yapın.

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