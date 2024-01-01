What Font Is'in Font Finder aracı, kullanıcıların herhangi bir görüntüdeki yazı tiplerini tanımlamasını sağlayan yapay zeka destekli bir çözümdür. Araç, ticari veya ücretsiz olabilen 900.000'den fazla indekslenmiş yazı tipi içeren bir kataloğa sahiptir. Kullanıcılar yalnızca bir görsel yükleyebilir ve ihtiyaç duydukları yazı tipini seçebilirler; Font Finder AI, indirilebilir veya satın alınabilen 60'tan fazla benzer yazı tipini görüntüleyecektir. Araç, vakaların %90'ında yazı tiplerini tanımak için gelişmiş yapay zeka kullanır ve geri kalan %10'luk hataların nedeni genellikle düşük kaliteli görüntülerdir. Sistem, yayıncı, yapımcı veya dökümhaneden bağımsız olarak yazı tiplerini tespit etme yeteneğine sahip olup, kullanıcıların bir müşteri tarafından sağlanan kaynaklardan belirli bir eksik yazı tipini aramasına veya görsel olarak çekici buldukları bir yazı tipini belirlemesine olanak tanır. Araç, yüklenen görüntünün kırpılabileceği, optimize edilebileceği ve sonuç elde etmek için girilebileceği kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Yazı Tipi Bulucu aracı ayrıca web yazı tipi oluşturucu, harfleri bölmek ve parlaklığı ayarlamak için bir görüntü düzenleyici ve yazı tiplerini maliyetlerine göre filtrelemek için fiyata göre arama işlevi gibi ek özellikler içerir. Yazı Tipi Bulucu aracı tasarımcılar, pazarlamacılar ve yazı tipleriyle düzenli olarak çalışan ve yazı tiplerini tanımlamanın kesin ve güvenilir bir yoluna ihtiyaç duyan herkes için uygundur. Geniş bir yazı tipi veritabanı ve gelişmiş bir AI sistemi ile Font Finder, en iyi yazı tipi bulma araçlarından biri olarak kabul edilir.

Web Sitesi: whatfontis.com

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