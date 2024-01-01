Alternatifler - WellSaid Labs
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio ile dakikalar içinde AI videosu oluşturun. VidVoice ile canlı video konferansı dublajlayın. AI videosunu API'mızla kişiselleştirin ve ölçeklendirin. Ücretsiz deneyin.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Colossyan
colossyan.com
Yapay zeka aktörleriyle videolar oluşturun; zamanınızı stüdyolarda harcamayı bırakın. Profesyonel video düzenlemeyi herhangi bir eğitim veya ileri düzey beceri gerektirmeden Colossyan Creator'a bırakın. Sadece metninizi yazın ve birkaç dakika içinde 70'ten fazla dilde videonuz hazır olsun.
Munch
getmunch.com
Munch, son teknoloji üretken yapay zeka ve pazarlama analitiğini kullanarak uzun biçimli videolarınızdan en ilgi çekici, trend ve etkili klipleri çıkarır.
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
Typecast
typecast.ai
Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!
Exemplary AI
exemplary.ai
Video ve Sesi İlgi Çekici İçeriğe Dönüştürün. Basit istemlerle özetler, video makaraları, transkriptler, altyazılar, çeviriler ve daha fazlasını oluşturun
Vidon.ai
vidon.ai
Video oluşturmanın en basit yolu. Kameraya ihtiyaç duymadan ilgi çekici videolar oluşturun.
SpiritMe
spiritme.tech
Dijital avatarlarla anında video üretimi Herhangi bir metni yazın ve onu görünümünüz, sesiniz ve duygularınızla gerçek gibi söyleyeceğiniz bir video oluşturalım
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Gan AI
gan.ai
İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.
Tavus
tavus.io
Tavus, aslında size benzeyen ve sesi size benzeyen ve başka hiçbir platforma benzemeyen şekilde ölçeklenen sürükleyici, son derece kişiselleştirilmiş videolara öncülük ediyor. Hedef kitlenize, onlar için özel olarak hazırlanan gerçek zamanlı videolarla hatırlayacakları bir deneyim sunun.
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu...
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Hızında Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde...
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim,...
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Vidext
vidext.io
İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları ...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.