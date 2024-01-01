Alternatifler - Weka
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Phrase Localization Suite
phrase.com
En Yalın, En Hızlı ve En Güvenilir Yerelleştirme Platformu. Yeni pazarlara sorunsuz bir şekilde büyümeyle ve sorunsuz bir şekilde girmek için ölçeklenebilir bir yazılım yerelleştirme platformunun gücünden yararlanın.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Deep Block
deepblock.net
Yapay Zeka için En Kolay Yol.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Gooey.AI
gooey.ai
En iyi özel ve açık kaynaklı Üretken Yapay Zekayı kullanarak düşük kodlu Yapay Zeka tariflerini keşfedin, özelleştirin ve dağıtın. Hızlı kod yazan geliştiriciler ve yatırım getirisini kanıtlayan ekipler için tasarlandı.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Aidaptive
aidaptive.com
Kişiselleştirilmiş deneyimler ve basit sonuçlar sunun. e-Ticaret ve Konaklama markaları. Dönüştüren yapay zeka. Aidaptive ile işinizi ölçeklendirin. Dönüştüren yapay zeka.
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve araştırmacıların çözümler oluşturmaya, içgörü toplamaya ve sunmaya odaklanabilmeleri için tüm tesisatla ilgilenen derin öğrenme, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU için optimize edilmiş yazılımların merkezidir. iş değeri
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirmeye ve veri kullanım durumlarını anlamlandırmaya yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir bilgi yönetimi sistemidir. Veri fikirleri geliştirin, kayıtlı sorguları düzenleyin ve dağınık analizlerin ilişkisini görselleştirin. Kaydedilen sorgularınızla birlikte bir y...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için hizmet olarak kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerileri sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katıla...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
BentoCloud
bentoml.com
Yapay Zeka için Sunucusuz Bulut - BentoCloud, yapay zeka uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak için tamamen yönetilen bir platformdur ve yapay zeka ekiplerine çevik ürün teslimatı sağlar. BentoML, yazılım mühendislerinin yapay zeka ürünleri oluşturmasına yönelik bir platformdur.
Smarsh
smarsh.com
Mobil Uyumluluk için Gelişmiş Çözümler. Daha doğrudan operatörlere ve tüketici uygulamalarına yönelik destekle mobil iletişimi etkinleştirin ve yasal düzenleme gerekliliklerini güvenle karşılayın.
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™, sektörün ilk yazılım merkezli amaca yönelik oluşturulmuş MLSoC™ platformunu sunan bir makine öğrenimi şirketidir. Tek tuş performansıyla, müşterilerin herhangi bir bilgisayar görüşü sorununu çözmelerine olanak tanıyarak, en düşük güçte 10 kat daha iyi performans elde etmelerini sağlayarak...
rellify
rellify.com
Sonuçları yönlendiren bir içerik stratejisi geliştirmek eskiden zordu ve çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiriyordu. Artık Rellify, ölçülebilir sonuçlar sunan içerik stratejileri oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC (d/b/a Geophysical Insights), petrol ve gaz arama riskini ve saha geliştirme maliyetini azaltmak için makine öğrenimi yöntemlerini sismik yorumlamaya uygulama vizyonuyla 2008 yılında Dr. Tom Smith tarafından kuruldu. Şirketin kurulmasından kısa bir süre sonra Dr. Smith, yen...
Codenull.ai
codenull.ai
Tek satır kod yazmadan herhangi bir yapay zeka modeli oluşturun. Portföy optimizasyonu, Robo danışmanlar, Öneri Motorları, Dolandırıcılık tespiti ve çok daha fazlası için bu modelleri kullanın
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI, hızlı analizler gerçekleştirmek ve yapay zeka aracılığıyla anlaşılması kolay görseller üretmek için çok miktarda dağınık bilgiyi toplayan ve işleyen entegre bir yapay zeka platformudur.