Alternatifler - Weezly
Calendly
calendly.com
Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Calendar
calendar.com
Takvim, toplantılarınızın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşebileceğine dair akıllı öneriler sunmak için makine öğreniminin gücünden yararlanır.
Doodle
doodle.com
Doodle, müşterilerle, iş arkadaşlarıyla veya arkadaşlarla toplantı planlamanın en basit yoludur. Kullanıcı dostu takvim aracımızla bire bir ve ekip toplantıları için en iyi zamanı bulun. Bu gün başlayacağım!
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
SimplyBook.me
simplybook.me
Tüm hizmete dayalı sektörler için Çevrimiçi Rezervasyon Sistemi. Yalnızca hizmetlerinizi ve sağlayıcılarınızı tanımlayın, uygunluk durumlarını görüntüleyin; böylece hem eski hem de yeni müşterileriniz 7/24 rezervasyon yaptırsın.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
OnceHub
oncehub.com
Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Yesware
yesware.com
Yesware, satış profesyonellerine potansiyel müşteriler bulmak, toplantı planlamak ve takip etmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan bir Outlook ve Gmail eklentisidir.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Appointlet
appointlet.com
Günlük toplantılarınızın akışını sağlayın. Randevu, çevrimiçi planlamayı basitleştirir, böylece işinize odaklanabilirsiniz. Çünkü bir zaman rezervasyonu yapmak zor olmasa gerek.
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Mixmax
mixmax.com
Yoğun çalışmayı ortadan kaldırıyoruz ve gerçek katılımı mümkün kılıyoruz. AE'lerinizi ve CSM'lerinizi doğrudan Gmail'den daha verimli hale getirin. Demo talep edin.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
3veta
3veta.com
3veta, video aracılığıyla çevrimiçi hizmet sağlamak ve almak için başvurulacak çözümdür. Önceden düzenlenmiş görüntülü toplantılara katılmak için uygulamayı kullanın!
Cronofy
cronofy.com
Kurumsal kullanıma hazır planlama araçları, Kullanıcı Arayüzü Öğeleri ve API'ler. Zamanlayıcımız, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, uygunluk durumunuzu kişilerle paylaşmanıza olanak tanır.
MeetFox
meetfox.com
Müşterilerle ilgilerinin doruğunda bağlantı kurun. Randevu planlama, tarayıcı içi görüntülü görüşmeler ve güvenli ödemeler bir arada. %100 ücretsiz.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Sidekick
sidekickai.com
Sidekick Ai toplantıları planlamanıza yardımcı olur. Yapay zeka ve dil işlemeyle daha akıllı şekilde oluşturulmuş planlama yazılımı. Yeterince süslü kelime, basitçe söylemek gerekirse, planlamayı kolaylaştırmaya yardımcı oluyoruz.