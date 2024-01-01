Alternatifler - Weet
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...
Loom
loom.com
Ekranınızın, kameranızın veya her ikisinin video mesajlarını kaydedin ve paylaşın. Bir e-posta yazmaktan veya canlı toplantıdan daha hızlı. Mac, Windows, Chrome, iOS ve Android'de kullanımı ücretsizdir.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Zight
zight.com
Mac ve PC için CloudApp ekran kayıt yazılımı. Video, web kamerası, GIF kaydedin, ekranınızı yakalayın ve anında bulutta paylaşın.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya dönüştürme platformudur.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, slayt gösterileri, fotoğraf galerileri, video oynatıcılar, özel video barındırma çözümleri ve daha fazlası için çeşitli tasarımlar sunan bir fotoğraf ve video barındırma platformudur.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Panopto
panopto.com
Panopto, E-öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan ders kaydı, ekran yayını, video akışı ve video içerik yönetimi yazılımı sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin (CMU) bir yan ürünü olarak 2007 yılında iki profesörü William Guttman (şu anki İcra Kurulu Başkanı) ve...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Sendspark
sendspark.com
Müşterilere videoyla bağlanın. Daha fazla etkileşim sağlayın. İnsani ilişkiler kurun. E-posta dönüşümlerini artırın.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
BombBomb
bombbomb.com
Herhangi bir e-postaya video ekleyerek hızlı ve kolay bir şekilde Daha İyi Sonuçlar Alın.
Gan AI
gan.ai
İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Tolstoy
gotolstoy.com
Müşterilerinizle yüz yüze görüşmeye başlayın.
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüzle baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.
Quickpage
quickpage.io
Quickpage, etkileşimi %200 artıran, satışlara yönelik bir video takip aracıdır. Video e-posta ve mesajlaşma satışların geleceğidir.
Covideo
covideo.com
Video e-postaları ve metinleri dakikalar içinde kaydedin, gönderin ve takip edin. Daha akıllı destek için tasarlanmış basit bir çözüm olan Covideo ile gürültüyü ortadan kaldırın.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir video platformudur. Pazarlamayı ve satışları artırmak için geniş ölçekte video oluşturma, kişiselleştirme, barındırma ve analiz.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic), ekran kaydedici, ekran yakalama, video düzenleyici ve video barındırma hizmeti de dahil olmak üzere herkesin kullanımı kolay, ortak video oluşturma ve paylaşma için sezgisel, etkili araçlar ve hizmetler sağlar. ScreenPal herkes için temel video oluşturma v...
Trainn
trainn.co
Modern Ekipler için Müşteri Eğitim Platformu. Tasarım ve geliştirme bağımlılığı olmadan ürün videoları, etkileşimli kılavuzlar, bilgi tabanı ve testler ile sertifikalar içeren bir Akademi oluşturun.
vidREACH
vidreach.io
vidREACH, işletmenizin birçok yönünü geliştirmek için en son teknolojiden yararlanmanıza ve bir video platformundan yararlanmanıza olanak tanır.